İstiklal Caddesi'nde Yeni Yıla Hazırlıkta Yoğunluk — Dron Görüntüleri

İstiklal Caddesi'nde Yeni Yıla Hazırlıkta Yoğunluk

Yeni yıla dışarıda girmeye hazırlanan vatandaşların İstiklal Caddesi’nde oluşturduğu yoğunluk, havadan dron ile görüntülendi.

Yeni yıla girmeye saatler kala çok sayıda vatandaş, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir araya gelerek yoğunluk oluşturdu. Akşam saatlerinde insanlar çeşitli mekanlarda ve caddede vakit geçirirken, Taksim Meydanı’nda da kalabalık dikkat çekti.

Güvenlik ve Trafik Denetimi

Oluşan kalabalık, havadan kayıt altına alınırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve trafik ekipleri vatandaşların güvenliği için mesaiye aralıksız devam ediyor.

İSTİKLAL CADDESİ’NDE İNSAN YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ