İstiklal Caddesi'nde Yeni Yıla Hazırlıkta Yoğunluk — Dron Görüntüleri

Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi'nde toplanan kalabalık dron ile görüntülendi; İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik için görevde.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 20:32
Yeni yıla dışarıda girmeye hazırlanan vatandaşların İstiklal Caddesi’nde oluşturduğu yoğunluk, havadan dron ile görüntülendi.

Yeni yıla girmeye saatler kala çok sayıda vatandaş, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir araya gelerek yoğunluk oluşturdu. Akşam saatlerinde insanlar çeşitli mekanlarda ve caddede vakit geçirirken, Taksim Meydanı’nda da kalabalık dikkat çekti.

Güvenlik ve Trafik Denetimi

Oluşan kalabalık, havadan kayıt altına alınırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve trafik ekipleri vatandaşların güvenliği için mesaiye aralıksız devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

