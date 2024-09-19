İsveçli Akrobasi Pilotu Sanna Hedin, Sivrihisar Hava Gösterileri İçin Gün Sayıyor

İsveçli Akrobasi Pilotunun Hazırlıkları

İsveçli akrobasi pilotu Sanna Hedin, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu hafta yapılacak olan havacılık etkinliği için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Hedin, Sivrihisar Havacılık Merkezi tarafından düzenlenen ve 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan 9'uncu SHG Airshow 2024 etkinliği öncesinde antrenman uçuşları gerçekleştiriyor.

Etkinlik Detayları ve Hedin'in Katılımı

Sanna Hedin, "Papercup" adını verdiği modifiye uçağı ile Avrupa'dan Eskişehir'e gelerek gösterilere katılacak. Necati Artan Tesisleri’nde antrenman uçuşlarını sürdüren Hedin, gazetecilere verdiği demeçte, uçağının arkasındaki rudder bölümünü büyüttüğünü belirtti. Ayrıca, uçmayı sevdiğini ve gösterilere ailesiyle birlikte katılacağını ifade etti. "Bu uçak deneysel olduğu için rahat modifiye edebiliyoruz. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum," diye konuştu.

Bütün Havacılık Sevdalıları Davetli

Türkiye'nin ilk sivil profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, etkinlikle ilgili "Bu organizasyonda yer almak büyük bir gurur. 7'den 70'e havacılık severleri buraya bekliyoruz," diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Sivrihisar, Havacılıkta Önemli Bir Nokta

SGH Airshow 2024 Direktörü Senan Öztürk de, yapılan hava gösterilerinin hem yerli hem de yabancı birçok akrobasi pilotuna ev sahipliği yapacağını belirtti. Öztürk, "Sivrihisar Havacılık Merkezimiz artık dünya havacılığında kabul görmüş bir alan. Bu yıl yine burada buluşarak Eskişehir semalarında renkli gösteriler sunacağız," ifadelerini kullandı.

İsveçli hava akrobasi pilotu Sanna Hedin, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hafta sonunda yapılacak havacılık etkinliği öncesinde antrenman uçuşlarıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Etkinliğe, "Papercup" adını verdiği, modifiye edip boyadığı uçağıyla Avrupa kıtasını katederek gelen 34 yaşındaki Hedin, Necati Artan Tesisleri'nde antrenman çalışmalarına devam etti.

İsveçli hava akrobasi pilotu Sanna Hedin, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hafta sonunda yapılacak havacılık etkinliği öncesinde antrenman uçuşlarıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Etkinliğe, "Papercup" adını verdiği, modifiye edip boyadığı uçağıyla Avrupa kıtasını katederek gelen 34 yaşındaki Hedin, Necati Artan Tesisleri'nde antrenman çalışmalarına devam etti.

İsveçli hava akrobasi pilotu Sanna Hedin, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hafta sonunda yapılacak havacılık etkinliği öncesinde antrenman uçuşlarıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Etkinliğe, "Papercup" adını verdiği, modifiye edip boyadığı uçağıyla Avrupa kıtasını katederek gelen 34 yaşındaki Hedin, Necati Artan Tesisleri'nde antrenman çalışmalarına devam etti.

İsveçli hava akrobasi pilotu Sanna Hedin, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hafta sonunda yapılacak havacılık etkinliği öncesinde antrenman uçuşlarıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Etkinliğe, "Papercup" adını verdiği, modifiye edip boyadığı uçağıyla Avrupa kıtasını katederek gelen 34 yaşındaki Hedin, Necati Artan Tesisleri'nde antrenman çalışmalarına devam etti.

İsveçli hava akrobasi pilotu Sanna Hedin, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hafta sonunda yapılacak havacılık etkinliği öncesinde antrenman uçuşlarıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Etkinliğe, "Papercup" adını verdiği, modifiye edip boyadığı uçağıyla Avrupa kıtasını katederek gelen 34 yaşındaki Hedin, Necati Artan Tesisleri'nde antrenman çalışmalarına devam etti.

İsveçli hava akrobasi pilotu Sanna Hedin, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hafta sonunda yapılacak havacılık etkinliği öncesinde antrenman uçuşlarıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Etkinliğe, "Papercup" adını verdiği, modifiye edip boyadığı uçağıyla Avrupa kıtasını katederek gelen 34 yaşındaki Hedin, Necati Artan Tesisleri'nde antrenman çalışmalarına devam etti.

İsveçli hava akrobasi pilotu Sanna Hedin, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hafta sonunda yapılacak havacılık etkinliği öncesinde antrenman uçuşlarıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Etkinliğe, "Papercup" adını verdiği, modifiye edip boyadığı uçağıyla Avrupa kıtasını katederek gelen 34 yaşındaki Hedin, Necati Artan Tesisleri'nde antrenman çalışmalarına devam etti.