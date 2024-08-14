İşverenler TİSK ile Yılmaz'a Taleplerini İletti

İşverenler Taleplerini İlettiler

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirdikleri toplantıda iş dünyasının çeşitli taleplerini dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen bu önemli toplantıya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve diğer yetkililer de katıldı.

Finansman Sorunları ve Üretim Maliyetleri

Akkol, toplantının ardından yaptığı açıklamada, iş dünyasının karşılaştığı finansman sorunları, hammadde, enerji ve işçilik gibi konuların değerlendirildiğini belirtti. İşletmelerin son dönemlerde artan maliyetlerle zorlandığını ifade eden Akkol, "Finansman maliyetlerindeki artış, ihracattaki kur baskısı ve uluslararası rekabet zorlukları, işletmelerimizin sürdürülebilirliği açısından büyük tehdit oluşturuyor" dedi.

Teşviklerin Sürekliliği Üzerine Talepler

Toplantıda, Orta Vadeli Program'da yer alan yeni nesil çalışma modellerinin hızlıca yasalaşmasının beklenildiği belirtilirken, işverene sağlanan desteklerin, özellikle 5 puanlık SGK prim desteğinin devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele

TİSK heyeti ayrıca, kayıt dışı istihdamla etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini ve kayıtlı istihdamı teşvik eden "Beyaz Bayrak" uygulamasının hızla hayata geçirilmesini talep etti.

Yeşil Dönüşüm ve İklim Kanunu

Toplantıda, iş gücü piyasalarındaki yapısal dönüşümü destekleyecek programlar ile teşvik mekanizmalarının da geliştirilmesi gerektiği ifade edildi. İklim Kanunu'nun hızlı bir şekilde uygulanması ve sanayinin dönüşüm yatırımlarına kaynak sağlamak amacıyla yasal düzenlemelerin yapılmasının önemi vurgulandı.

İhracat Potansiyelinin Artışı İçin Çalışmalar

Serbest ticaret anlaşmalarının artırılması ve dijital hizmetlerin bu anlaşmalara dahil edilmesi, ihracat potansiyelini artırmak için mevcut KDV istisnasının devam etmesi gibi konular da toplantıda gündeme geldi.

Bu toplantıda yapılan görüşmeler, iş dünyasının beklentilerini ortaya koyması açısından büyük önem taşıyor.