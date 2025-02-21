İsviçre Hükümeti, PKK'nın Ülkedeki Faaliyetlerini İtiraf Etti

İsviçre Federal Hükümeti, PKK'nın ülkede eğitim kampları düzenlediğini ve terörist devşirdiğini kabul etti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 18:35
İsviçre Hükümeti, PKK'nın Ülkedeki Faaliyetlerini İtiraf Etti

İsviçre Hükümeti PKK'nın Faaliyetlerini Açıkladı

İsviçre Federal Hükümeti, terör örgütü PKK'nın ülkede gizli eğitim kampları düzenlediğini ve buralardan teröristler devşirdiğini itiraf etti. Bu açıklama, İsviçre Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Quattro Jacqueline'nin, Aralık 2024'te Federal Parlamento'ya sunduğu önergeye yanıt olarak yapıldı.

Gizli Kamplar ve Propaganda Faaliyetleri

Yapılan yazılı açıklamada, PKK'nın yılda birkaç kez düzenlediği kampların ideolojik nitelikler taşıdığı ve gençleri örgüte katmayı hedeflediği vurgulandı. Bu kamplarda silahlı eğitim verilmediği, ancak bazı kişilerin doğrudan PKK'nın sözde yönetici kadrolarına veya Türk ordusuna karşı gönderilmek üzere seçildiği ifade edildi.

Ayrıca, İsviçre Federal İstihbarat Servisi'nin, PKK ile ilgili tehditleri izlediği ve PKK'nın faaliyetlerini yakından takip ettiğine dikkat çekildi. Hükümet, iç veya dış güvenliği tehdit eden durumlar tespit edilirse giriş yasakları uygulanacağını belirtti.

PKK'nın Finansman Sağlama Çabaları

Pek çok belge ve raporda, PKK'nın İsviçre'de finansman sağlamak amacıyla para topladığı ve propaganda faaliyetleri yürüttüğü detaylandırıldı. PKK'nın mültecilere yönelik propaganda yaptığı ve gelecekte Türk ordusuna saldırmak üzere gençleri kurban olarak kullanmayı amaçladığı kaydedildi.

Son olarak, İsviçre hükümeti, PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki sözde özerk bölgelerinin temsilcisi olma iddialarını da kabul ederek, PKK'nın SDG veya YPG adını kullanan yapısının aslında aynı olduğunu belirtti.

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