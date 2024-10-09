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İsviçre, Lübnan ve Suriye'ye 7 Milyon İsviçre Frangı Yardım Gönderecek

İsviçre, Orta Doğu'daki artan gerginlikler nedeniyle Lübnan ve Suriye'ye 7 milyon İsviçre frangı yardımda bulunma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 14:37
İsviçre, Lübnan ve Suriye'ye 7 Milyon İsviçre Frangı Yardım Gönderecek

İsviçre'den Kritik Yardım Kararı

İsviçre, Orta Doğu'da devam eden huzursuzluk nedeniyle Lübnan ve Suriye'ye 7 milyon İsviçre frangı değerinde yardım sağlama kararı aldı.

Federal Hükümetten Açıklama

İsviçre Federal Hükümeti, konu ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti: "Orta Doğu’daki artan şiddetin insani etkilerini göz önünde bulundurarak, Federal Konsey 9 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, Lübnan ve Suriye'ye 7 milyon İsviçre frangı ek yardım tahsis etme kararı almıştır. Bu yardım, 2024 yılı için Orta Doğu’daki insani operasyonlara daha önce belirlenen 79 milyon İsviçre frangı bütçesine eklenerek sağlanacaktır." Yardımın Önemi

Bu yardım, bölgedeki insani krizin derinleşmesiyle birlikte büyük önem taşımaktadır. İsviçre'nin bu girişimi, diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya teşvik edebilir.

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