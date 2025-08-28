DOLAR
41,04 0,01%
EURO
48,05 -0,49%
ALTIN
4.493,25 -0,28%
BITCOIN
4.632.691,47 -0,53%

İsviçre, Ukrayna İçin İyi Niyet Misyonunu Kullanmayı Taahhüt Etti

Karin Keller-Sutter, Bern'de Yulia Sviridenko ile görüşmesinde İsviçre'nin Ukrayna için iyi niyet misyonunu kullanmaya istekli olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:17
İsviçre, Ukrayna İçin İyi Niyet Misyonunu Kullanmayı Taahhüt Etti

İsviçre, Ukrayna İçin İyi Niyet Misyonunu Kullanmayı Taahhüt Etti

Bern'de üst düzey görüşme

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla iyi niyet misyonunu kullanmaya istekli olduklarını bildirdi.

İsviçre Federal Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Keller-Sutter'in, Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko'yu başkent Bern'de kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede barış süreci ve Ukrayna'nın yeniden inşasının ele alındığı aktarılan açıklamada, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Keller-Sutter, İsviçre'nin Ukrayna'ya verdiği destek hakkında bilgi vererek, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı dahil uluslararası hukuka dayalı olarak Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla iyi niyet misyonunu kullanmaya istekli olduğunu vurguladı.

İsviçreli iş dünyasıyla görüşmeler

Açıklamada, görüşmenin ardından Ukrayna Federal Konseyi Delegesi Jacques Gerber ile Ukrayna'daki yeniden yapılanma sürecine önemli katkılarda bulunan İsviçreli iş dünyası temsilcilerinin fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Yaşlılık Çalıştayı: 2. Yaşlılık Şurası'na Yol Haritası
2
YEE'den Sırbistan Polislerine Türkçe Eğitimi: Sıla Yolu İletişimine Destek
3
Kırşehir'de 1344 Kaçak Cinsel Ürün Ele Geçirildi — 1 Gözaltı
4
İngiltere, British Council'a Zarar Sonrası Rus Elçiyi Dışişleri'ne Çağırdı
5
Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı
6
Erdoğan ile Zelenskiy Telefonda Görüştü: İkili İlişkiler ve Barış Süreci
7
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırıları: Hizbullah hedefleri vuruldu

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun