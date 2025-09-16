İtalya'da Kuzey Akım sabotaj şüphelisinin Almanya'ya iadesine onay

Temyiz Mahkemesi iade kararını verdi

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Bologna Temyiz Mahkemesi, Eylül 2022'de Kuzey Akım (Nord Stream) 1 ve 2 gaz boru hatlarını sabote etmek suçlamasıyla hakkındaki tutuklama talebi doğrultusunda 21 Ağustos'ta Rimini kentinde gözaltına alınan Ukraynalı eski asker Serhii Kuznietsov'un Almanya'ya iade edilmesine karar verdi.

Mahkeme kararında, şüphelinin Bornholm Adası yakınlarındaki boru hatlarına patlayıcı yerleştiren bir grubun operasyon koordinatörlerinden biri olduğu iddiasına işaret edildi. İddialara göre şüpheli ve suç ortakları bir yelkenli yat kullanarak sabotajı gerçekleştirdi ve patlayıcılarla 26 Eylül 2022'de her iki boru hattına da ciddi hasar verdiler.

Şüphelinin avukatı Nicola Canestrini, iade kararına Yargıtay'da itiraz edeceğini belirterek, "Adil yargılanma, gözaltı koşulları ve işlevsel dokunulmazlık gibi temel haklar ihlal edildi. Bunlar otomatik yargısal işbirliği adına feda edilemez." dedi.

İtalya'da 21 Ağustos'ta gözaltına alınan Kuznietsov hakkında Mahkeme'nin verdiği iade kararı, Eylül 2022'deki sabotaj iddialarını yeniden gündeme taşıdı.