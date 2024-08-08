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İtalya'dan İran'a Gerilimi Azaltma Çağrısı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerilim ve diyalog konularında görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 19:16
İtalya'dan İran'a Gerilimi Azaltma Çağrısı

İtalya ve İran Arasındaki İletişim

İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, bölgede artan gerilimlerin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Diyalog Yolunun Yeniden Açılması

Roma'daki Chigi Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Meloni'nin Orta Doğu'daki durumu ele aldığı ve gerginliğin daha fazla tırmanmaması ve diyalog yollarının yeniden başlatılması gerektiği belirtildi.

Gazze'deki Durum

Açıklamada, Meloni, Lübnan’ı da örnek vererek, Gazze'deki çatışmanın daha da yayılmaması gerektiğine dikkat çekti. İtalya'nın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, rehinelerin kurtarılması ve insani yardımların artırılması yönündeki kararlılığını yineledi.

Önceki Temaslar

Meloni, Orta Doğu'daki gelişmelere dair olarak, 6 Ağustos'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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