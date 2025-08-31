İtalya'dan Küresel Sumud Filosu'na Katılan Tekneler Cenova'dan 300 Ton Yardımla Hareket Etti

İtalya'nın kuzeybatısındaki Cenova Limanı'ndan bugün yola çıkan tekneler, 300 ton insani yardım malzemesiyle denize açıldı. Tekneler, Filistin ile dayanışma amacıyla ve İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak hedefiyle 44'ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla)'na katılacak.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Cenova'dan ayrılan teknelerin barışçıl amaçlı insani yardım taşımak üzere hazırlandıkları bildirildi. Bugün İspanya'nın Barselona kentinden hareket eden büyük filoyla birleşmeleri ve İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Katanya ile Augusta limanlarında buluşmaları, ardından Gazze'ye doğru seyirlerine devam etmeleri bekleniyor.

Maria Elena Delia, Corriere della Sera'ya verdiği demeçte, hedeflerinin somut olduğunu belirterek, "İtalya'nın dört bir yanından beş gün içinde toplanan gıda ve ilaç da dahil 300 tondan fazla insani yardımı ulaştırmak istiyoruz." dedi.

Cenova'dan hareket öncesinde kentte dün akşam on binlerce kişi meşaleler yakarak filoya destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe Cenova Belediye Başkanı Silvia Salis de katıldı.

Liman işçilerinden Riccardo Rudino, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Herkese açıkça belirtmek istiyorum ki bu tekneler eylül ortası gibi Gazze kıyılarına varacak. Teknelerimizle, yol arkadaşlarımızla sadece 20 dakikalığına dahi iletişimimizi kaybedersek, tüm Avrupa'yı engelleriz ve bunu unutmamak için buraya yazdım. USB sendikamızla, oradaki tüm liman işçileriyle ve tüm Cenova şehriyle birlikte, her yıl 13-14 bin konteyner bu bölgeden İsrail'e gidiyor. Tek bir çivi bile çıkmayacak."

Il Post sitesinin haberine göre, Cenova'dan hareket eden bazı gemilerin hareket anına kadar sabotaja maruz kalmamak için gizlendiği bildirildi.

Barselona'dan bugün yola çıkan ve yaklaşık 20 teknenin oluşturduğu büyük sivil yardım filosunda, uluslararası tanınmış aktivistler, sanatçılar ve siyasetçiler yer alıyor. Aralarında Greta Thunberg, Liam Cunningham, Eduardo Fernandez ve eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau bulunuyor.

Küresel Sumud Filosu ve "Sumud" Kavramı

Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi tanımlayan bir kavrama dönüştü. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün korunması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnmeyi ve alternatif kurumlar inşa etmeyi ifade ediyor. Filistin'le ilgili sanatsal etkinliklerde zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sembolleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.