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İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den Karadağ'ın AB Üyeliği İçin Umut Verici Açıklamalar

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Karadağ'ın 2030'dan önce AB üyesi olabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:53
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den Karadağ'ın AB Üyeliği İçin Umut Verici Açıklamalar

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den Karadağ’a Destek

İtalya'nın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Karadağ’ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecine yönelik umut verici açıklamalar yaptı. Tajani, resmi ziyaret kapsamında bulunduğularında Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, Dışişleri Bakanı Ervin Ibrahimovic ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Karadağ’ın AB Üyelik Süreci

Tajani, Karadağ'ın AB üyeliği sürecini değerlendirirken, "Eski ve derin bir dostluğa sahip iki ülke olarak çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Batı Balkanlar’ın AB’ye katılımı, İtalyan dış politikasının öncelikleri arasında yer alıyor," dedi. Ayrıca, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyeliğinin "yeniden birleşme" süreci olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tajani, Karadağ'ın 2030'dan önce AB’ye katılabilmesi için tüm işbirliğini göstereceklerini belirterek, "Bu sadece resmi değil, aynı zamanda operasyonel bir taahhüt,” ifadelerini kullandı.

Zirve Toplantıları ve İkili İlişkiler

AB'nin yeni Genişlemeden Sorumlu Komiseri ile Roma'da Balkan ülkelerinin katılımıyla yeni bir toplantı düzenleme planlarını aktaran Tajani, Ibrahimovic'i 23 Kasım'da Roma'da gerçekleştirilecek Akdeniz zirvesine davet etti.

Karadağ Dışişleri Bakanı Ibrahimovic, iki ülke arasında gerçekleşen görüşmelerin oldukça verimli olduğunu belirtti. Ülkelerinde büyükelçi atamalarıyla ilgili bazı zorluklar olduklarını ifade eden Ibrahimovic, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bu konuda bir uzlaşmanın yakın olduğunu aktardı.

Karadağ’ın Hedefi: AB Üyeliği

Tajani'nin ziyaretinde Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ve Başbakan Milojko Spajic ile de görüşmeler gerçekleşti. Milatovic ve Spajic, Karadağ'ın AB üyelik sürecine dair umutlarını dile getirerek, ülkelerinin 2028 yılının ilk yarısında AB üyesi olmasını ümit ettiklerini belirtti.

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