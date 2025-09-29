İtalya Hükümeti, Küresel Sumud Filosu'na 'Yola Devam Riskli' Uyarısı

İtalya Hükümeti, Küresel Sumud Filosu İtalyan Katılımcılarına Uyarıda Bulundu

İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım götürme amacıyla Akdeniz'den yola çıkan Küresel Sumud Filosu meselesi, İtalya'da hükümet ile filo arasında gerilim yarattı. Sağ koalisyon hükümeti, filodaki İtalyan katılımcıları yola devam etmenin 'riskli' olduğu konusunda uyararak alternatif yolları benimsemeye ikna etmeye çalışıyor; buna karşın filodaki heyet kararlı olduklarını sürdürüyor.

Hükümetin önerisi ve gerekçesi

Ulusal basına yansıyan bilgilere göre, Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, geçen hafta gündeme getirdiği ve Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından da desteklenen öneriyi yineledi. Buna göre, filonun taşıdığı yardımların zorlanmadan önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)'ne bırakılması, oradan da Kudüs Latin Patrikhanesi aracılığıyla Pierbattista Pizzaballa üzerinden Gazze'ye ulaştırılması öngörülüyor. Hükümet bu yolun yardımların güvenli şekilde hedefe ulaşmasına hizmet edebileceğini savunuyor.

Heyet Roma'ya çağrıldı, görüşmeler sürdü

Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, Girit Adası'ndan Roma'ya çağrıldı. Delia, Roma'da Savunma Bakanı Guido Crosetto ve muhalefet liderleriyle görüştü; ayrıca Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefon konuşması yaptı. Crosetto, basına yaptığı açıklamada, Delia nezdinde filoyu İsrail ablukasını kırma planlarını sürdürmeleri halinde 'bunun dramatik sonuçlar doğurma riski taşıdığı konusunda' uyardığını belirtti.

Crosetto, Gazze'deki Filistinli sivillere yardım ulaştırmak için 'kanalların zaten mevcut olduğunu' savunarak, 'sorumluluk duygusunun hakim olması için her türlü çabanın gösterilmesi' çağrısında bulundu.

Delia ve filo heyetinin yanıtı

Sözcü Maria Elena Delia, La Repubblica'ya verdiği mülakatta hükümetin önerilerini reddettiklerini ifade ederek, 'Hükümet şu anda yalnızca daha önce yaptığı ve bizim de reddettiğimiz önerileri yinelemekle yetindi.' dedi. Delia, hükümetin Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa üzerinden yardımların gönderilmesi fikrini benimsediğini, ancak bu fikrin masada olan diğer seçeneklerin gelişmesine engel olduğunu belirtti.

Rainews24 röportajında Delia, Crosetto'nun risk uyarısını 'Elbette, bu hesaba katıldı' sözleriyle karşıladı ve filonun amacının barışçıl olduğunu vurgulayarak 'birilerinin İsrail'e bunun barışçıl bir misyon olduğunu ve öyle muamele edilmesi gerektiğini söylemesini umuyoruz' dedi.

Parlamenterlerin tutumu: Yardım götüreceğiz, ablukayı kırmayacağız

Filoda bulunan dört İtalyan parlamenterden ikisi, Arturo Scotto (PD) ve Annalisa Corrado (PD, AP), Gazze'ye insani yardım götürme niyetlerini teyit etti ancak ablukayı kırma niyetleri olmadığını vurguladı. Corrado, filo desteklerinin medya ve siyasi görünürlük sağlamak ve 'kurumsal rol' kapsamında 'demokratik refakat' sağlamak olduğunu belirtti ve 'ablukayı zorlamanın farklı bir şey olduğunu' söyledi. Scotto da 'Barışçıl ve şiddet içermeyen bir göreve katıldığımız için ablukayı zorlama niyetimiz yok.' dedi.

Toplamda filoda yaklaşık 40 İtalyan bulunuyor; bunların 4'ü parlamenter.

Son durum

Hükümetin alternatif önerileri ve uyarılarına rağmen, basındaki haberler ve heyetin açıklamaları, İtalyan katılımcıların Gazze'ye gitme konusunda kararlı olduklarını işaret ediyor. Tartışma, filonun nasıl hareket edeceği ve yardımların hangi yolla Gazze'ye ulaşacağı konusunda süren diplomatik temaslarla devam ediyor.