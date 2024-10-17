İtalya'nın Arnavutluk ile Göç Anlaşması: Avrupa'da Tartışmalar Devam Ediyor

İtalya ve Arnavutluk Arasındaki Yeni Göç Anlaşması

İtalya'nın yeni Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin Arnavutluk'ta inşa edeceği iki göçmen merkezi ile ilgili anlaşmayı, Avrupa Birliği (AB) liderlerine tanıttı. Bu merkezlerde, iltica talebi olan düzensiz göçmenlerin tutulması planlanıyor.

Toplantıda Öne Çıkan Noktalar

Başbakan Meloni, Danimarka'nın Başbakanı Mette Frederiksen ve Hollanda'nın Başbakanı Dick Schoof ile bir araya gelerek göç meselesine dair fikir alışverişinde bulundu. Toplantıya İtalya, Danimarka, Hollanda'nın yanı sıra Avusturya, Yunanistan, Malta, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Macaristan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderleri katıldı.

Ayrıca, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, liderlere gönderdiği mektupta "yenilikçi çözümler" üzerine olan çalışmalarını açıkladı. Meloni, Arnavutluk anlaşmasının insan kaçakçılığı ile mücadeledeki önemine de dikkat çekti.

İlk Göçmen Grubunun Geri Dönüşü

Toplantıda konuşan Meloni, daha önce Arnavutluk'a gönderilen 16 göçmenden 4 kişinin geri döndüğünü duyurdu. İtalya Donanması'na ait gemi ile getirilen göçmenler arasında bulunan iki reşit olmayan ve hastalığı bulunan kişiler, sağlık nedenleriyle İtalya'ya transfer edildi.

Anlaşmanın Eleştirileri

İtalya'nın Arnavutluk ile yaptığı anlaşma, muhalefet ve bazı medya organları tarafından eleştiriliyor. La Repubblica gazetesi, ilk grup göçmenlerin taşınmasında ortaya çıkan zorlukların dikkat çektiğini yazdı. Taşınmanın maliyetinin kişi başı 24 bin avro olduğu iddia edildi.

Öte yandan, söz konusu anlaşma, göçmenlerin sadece sağlıklı ve 18 yaş üstü erkeklerin taşınmasını kapsıyor. Başbakan Meloni, bu anlaşmayı İtalya'nın düzensiz göçle başa çıkma çabası olarak lanse etti.

Uluslararası Tepkiler ve Gelecek

Arnavutluk ile yapılan bu yeni protokol, Avrupa Birliği'nin göç meselelerinde AB üyesi olmayan bir ülkeye göçmen göndermesini düzenleyen ilk uygulama olma özelliği taşıyor. Ancak bu durum, eleştirmenler tarafından ABD'nin Guantanamo Üssü ile kıyaslandı ve "Yeni Guantanamo" olarak adlandırıldı. Meloni hükümeti, bu merkezlerin kurulumunun düzensiz göçmen akışını azaltacağına inanıyor.