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İtalya ve Japonya Savunma İşbirliği İçin Anlaşma İmzaladı

İtalya ve Japonya, savunma işbirliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 17:54
İtalya ve Japonya Savunma İşbirliği İçin Anlaşma İmzaladı

İtalya ile Japonya Arasında Kritik Savunma Anlaşması

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, iki ülke arasındaki savunma işbirliğini artırmak amacıyla önemli bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Roma'da düzenlenen bir törenle taraflarca onaylandı.

İtalya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugünkü imzanın Tedarik ve Karşılıklı Hizmet Anlaşması (ACSA) niteliğinde olduğu belirtildi. Bu anlaşmanın, İtalya ve Japonya arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek İçin Taahhüt

Bakan Crosetto, anlaşmanın içeriğine dair şu bilgileri paylaştı: "Bu anlaşma, askeri alanda tedarik ve değişimin kolaylaştırılmasının yanı sıra, acil durumlar ve doğal afetlerde yardımların hızla seferber edilmesini sağlayacaktır."

İki bakan ayrıca, imzaladıkları bu anlaşmanın, İtalya'nın İngiltere ve Japonya ile birlikte Aralık 2022'de duyurduğu Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP) adlı 6. nesil savaş uçağı projesini de kapsadığını dile getirdi.

Uluslararası İşbirliğine Vurgu

İtalya Savunma Bakanı, bu işbirliğinin sadece savunma yeteneklerinin artmasına değil, aynı zamanda kalıcı bir uluslararası işbirliği modelinin oluşmasına da katkıda bulunacağına inandığını belirtti. Crosetto, "İtalya ve Japonya, diplomasinin ve diyalogun gücünün somut ve herkes için faydalı sonuçlar üretebileceğini gösteriyor," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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