İtalya'ya Götürülen Gazzeli Kadın 24 Saatte Yetersiz Beslenmeden Öldü

ANSA: Abluka altındaki Gazze'den getirilen hasta, kritik durumda hastaneye sevk edildikten kısa süre sonra hayatını kaybetti

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İsrail’in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlaması sonucu kıtlığa sürülen Gazze’den tedavi amacıyla İtalya'ya getirilen Marah Abu Zuhri isimli genç kadın, Pisa'da hastaneye sevk edildikten sonra yaşamını yitirdi.

İtalya'nın insani yardım operasyonu kapsamında tahliye edilen 20 yaşındaki Zuhri, 13 Ağustos gecesi havaalanına indi ve hemen hastaneye sevk edildi. Hastane yetkilileri, Zuhri'nin şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle sağlık durumunun kritik olduğunu, tedavi sırasında solunum sıkıntısı yaşadığını ve kısa süre sonra kalbinin durduğunu bildirdi.

Yetkililer, İtalya'ya getirilmesinin üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden Zuhri'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze Şeridi, İsrail'in uyguladığı ablukalar ve saldırılar nedeniyle ağır bir insani felaket yaşıyor; bölgede gıda, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesi bulunamıyor. Başta çocuklar olmak üzere açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı ölümler artış gösteriyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in yardım girişini kısıtlayarak ve abluka uygulayarak "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor. Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 108'i çocuk olmak üzere 251'e yükseldi.