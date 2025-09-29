İTÜ'de 2025-2026 Akademik Yılı Törenle Başladı: Mandal'dan Bilimsel Bağımsızlık Vurgusu

İTÜ'de 2025-2026 akademik yılı törenle başladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2025-2026 akademik yılını, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle açtı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Topluluğu'nun dinletisiyle devam etti.

Rektör Mandal'dan güçlü mesaj

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, törende yaptığı konuşmada dünyanın bilgi ve teknolojiyi aynı zamanda baskı ve zulüm aracı olarak kullanan bir dönemden geçtiğini belirtti. Mandal, "İTÜ'nün görevi, bilimsel ve teknolojik bağımsızlığı sağlamak, geliştirilen bilimsel, teknolojik birikimi dost ve müttefik coğrafyalara yaymaktır. Bu da 252 yıllık bir üniversite olmanın getirdiği asil bir sorumluluktur." dedi.

Açılış dersi: "Hafızasız Haritalar: Filistin'i Akademide Geri Kazanmak"

Açılış dersini video konferansla veren İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Doko, "Hafızasız Haritalar: Filistin'i Akademide Geri Kazanmak" başlıklı sunumunda Filistin coğrafyasına ilişkin tarih yazımında İsrail anlatısının akademik çevrelerde öne çıktığını vurguladı. Doko, arkeoloji, antropoloji ve sosyal bilimlerdeki çalışmalarla bu coğrafyaya ait tarih anlatısının çarpıtılarak siyonist propaganda ile uyumlu hale getirildiğini söyledi.

Prof. Dr. Doko, Filistin'de askeri işgali sıkça gündeme getirdiklerini belirterek, "Gazze'nin İsrail saldırılarını gündeme getiriyoruz. Yine zaman zaman yeterince olmasa da siyonist propaganda da medyadaki gündeme geliyor. Ancak bilgi yoluyla, bilgi araçlarını kullanarak siyonistlerin Filistin'i akademide silme girişimleri ne yazık ki bence yeterince gündeme gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası işbirliği ve sanayi vurgusu

Avrupa'nın önde gelen 10 üniversitesini bir araya getiren Avrupa Mühendislik, Öğrenme Yenilik ve Bilim İttifakı (EELISA) Başkanı Dale Martin, törende üniversite-sanayi işbirliğine yönelik gelecek odaklı değerlendirmelerde bulundu.

Akademik dayanışma: Filistin teması

İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu yıl birçok üniversitenin açılış derslerini "Filistin" temasıyla gerçekleştirdiğini söyledi. Ceylan, İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR) olarak 16 Eylül'de düzenledikleri basın toplantısında üniversitelere çağrı yaptıklarını ve ardından Yükseköğretim Kurulu başkanının imzasıyla bu çağrının tüm yükseköğretim kurumlarına iletildiğini ifade etti.

Ceylan, "Akademide Filistin'i gündemde tutmak ve farkındalık oluşturmak adına bu çaba çok önemli. Gerek üniversite yöneticileri gerek akademisyenler ve öğrenciler kendi imkanları dahilinde Filistin için bir şeyler yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Başarıların takdimi

Törende, YKS-2025 sonucunda en yüksek dereceyle İTÜ'ye kayıt yaptıran öğrenciler ile TEKNOFEST ve uluslararası yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere plaketi takdim edildi.