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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Türk Milliyetçiliği Vurgusu

Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneği kongresinde Türk milliyetçiliğinin siyasetteki yerini savundu.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 18:54
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Türk Milliyetçiliği Vurgusu

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan Milliyetçiliğe Çağrı

Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneğinin düzenlediği 2. Büyük Kongre'de önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Türk milliyetçilerinin siyasetten uzak durmasını kabul edilemez buldu. "Herkesin milliyetçiliğe dair ahkam kestiği yerde Türk milliyetçilerinin siyasetten uzak durması, küsmesi, darılması, gücenip gitmesi kabul edilemez." dedi.

Siyaset Yapmak ve İktidar Talebi

Dervişoğlu, konuşmasında, muhalefette bile baskıcı tutumlar gördüğünü belirterek, siyaset yapmanın gerekliliğine dikkat çekti. Seçmenin siyasete olan güveninin zayıfladığını ifade eden Dervişoğlu, bu durumu değiştirmek için adım atmanın şart olduğunu vurguladı.

Türk Milliyetçileri Bir Araya Gelmeli

"Biz, tüm Türkiye'yi kucaklayan bir anlayışın temsilcisiyiz" diyen Dervişoğlu, Türk kelimesine duyulan alerjinin, ülkeyi yönetenlerin hatası olduğunu savundu. Dervişoğlu, Türk milliyetçilerinin konuşması gerektiğini belirtti.

Birlikte 'Hayır' Demeliyiz

Dervişoğlu, sorunların çözümünün yönetmekten geçtiğini ifade ederek, "12 Eylül sonrası bizlere uygulanan depolitizasyon sürecini geride bırakmalıyız. Siyasetle ilgilenmek zorundayız." dedi. Türkiye'nin geleceği için birlikte mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi.

Dervişoğlu, "Bu kötü gidişata hep birlikte 'hayır' diyeceğiz ve üzerimize düşeni yapacağız. Siz bana 'Düşün peşimize' derseniz, sonuna kadar yanınızda olacağım." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu(sağ 3), Milliyetçi Kongre Derneğinin, Ankara'da bir...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu(sağ 3), Milliyetçi Kongre Derneğinin, Ankara'da bir otelde düzenlenen 2. Büyük Kongresi'ne katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu(sağ 3), Milliyetçi Kongre Derneğinin, Ankara'da bir...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu(sağ 3), Milliyetçi Kongre Derneğinin, Ankara'da bir otelde düzenlenen 2. Büyük Kongresi'ne katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu(sağ 3), Milliyetçi Kongre Derneğinin, Ankara'da bir...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu(sağ 3), Milliyetçi Kongre Derneğinin, Ankara'da bir otelde düzenlenen 2. Büyük Kongresi'ne katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu(sağ 3), Milliyetçi Kongre Derneğinin, Ankara'da bir...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu(sağ 3), Milliyetçi Kongre Derneğinin, Ankara'da bir otelde düzenlenen 2. Büyük Kongresi'ne katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu(sağ 3), Milliyetçi Kongre Derneğinin, Ankara'da bir...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu(sağ 3), Milliyetçi Kongre Derneğinin, Ankara'da bir otelde düzenlenen 2. Büyük Kongresi'ne katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu(sağ 3), Milliyetçi Kongre Derneğinin, Ankara'da bir...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu(sağ 3), Milliyetçi Kongre Derneğinin, Ankara'da bir otelde düzenlenen 2. Büyük Kongresi'ne katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu(sağ 3), Milliyetçi Kongre Derneğinin, Ankara'da bir...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu(sağ 3), Milliyetçi Kongre Derneğinin, Ankara'da bir otelde düzenlenen 2. Büyük Kongresi'ne katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu(sağ 3), Milliyetçi Kongre Derneğinin, Ankara'da bir...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu(sağ 3), Milliyetçi Kongre Derneğinin, Ankara'da bir otelde düzenlenen 2. Büyük Kongresi'ne katıldı.

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