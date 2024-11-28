İYİ Parti Kavuncu, Abdullah Öcalan ve Disiplin Sürecini Değerlendirdi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu'dan Önemli Açıklamalar

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Kavuncu, Abdullah Öcalan'a yönelik umut hakkı ve Meclis'te konuşabilme ihtimali konusunda AK Parti ile MHP'nin aynı düşüncede olduğunu belirtti.

Teğmenlerin Disiplin Süreci

Kavuncu, bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Verilecek kararın sadece teğmenleri değil, Milli Savunma Bakanlığı'nın itibarını da etkileyeceğini vurguladı. Teğmenlerin disiplini bozacak bir harekette bulunmadığını savunan Kavuncu, "Teğmenlerin geleceğini karartacak bir adım atılmamasını ve konunun hassas bir şekilde düşünülmesi gerektiğini" ifade etti.

Belediyelerin Anaokulu Açma Yetkisi

Belediyelerin anaokulu ve kreş açılmasına ilişkin konuyu da ele alan Kavuncu, bu meselenin daha önce CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınarak yapılan itirazların ardından, mahkemenin belediyelerin anaokulu açmasını uygun bulmadığı kararına dikkat çekti. 2007 yılında çıkarılan bir kanunla belediyeler tarafından anaokulu açılmasının yasaklandığını belirten Kavuncu, "34 ayın altındaki çocuklar için kreş açılmasına izin verilmiştir." dedi.

Hukukun Üstünlüğü Vurgusu

Kavuncu, konuyla ilgili Bakanlıklar arasındaki yazışmalarda yaşanan sıkıntılara değinerek, "Doğru ifadelerin kullanılması durumunda bu tartışmalar yaşanmayacaktır." diye konuştu. Ayrıca, kanunun 17 yıl boyunca hatırlanmayışını eleştirerek, "İşinize geldiği gibi kanunları çalıştıramazsınız. Türkiye'yi hukuk devleti yapacaksak, kanun ve mevzuatın herkes için geçerli olması lazım." ifadelerini kullandı.

Öcalan Tartışmalarına Dikkat

Kavuncu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yapılan Abdullah Öcalan ile ilgili "umut hakkı" açıklamalarını da gündeme getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bahçeli'nin bazı ifadelerini aktardı. Kavuncu, "Biz bu oyunda yokuz. Sürekli hatırlatacağız, Türkiye'yi çıkmaz bir yola sokmalarına izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.