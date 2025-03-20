İYİ Parti Milletvekili Olgun'dan İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Sert Tepki

İYİ Parti Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını eleştirerek hukukun üstünlüğüne dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:27
İYİ Parti Milletvekili Olgun'dan İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Sert Tepki

İYİ Parti'den İmamoğlu'na Destek

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu olayın yalnızca İmamoğlu'nun değil, Türkiye'nin geleceği ile ilgili olduğunu vurguladı.

Hukuksuzluk ve Gelecek Korkusu

Olgun, gözaltı kararının Türkiye’nin ekonomik dengesini bozduğunu ifade ederek, "Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na yapılan hukuksuzluk, yarın başka bir belediye başkanına, sonra bir milletvekiline, sonra tüm muhalefete yapılacaktır" dedi. Bu durumun, Türkiye'nin hukuk devleti olup olmayacağına dair önemli bir sınav olduğuna dikkat çekti.

Yargılamanın Usulü

İmamoğlu’nun sahurda gözaltına alınmasını eleştiren Olgun, "Biz, hiçbir kimsenin yargılanmasına karşı değiliz. Ama yargılamanın da usulü diye bir şey var. Bir büyükşehir belediye başkanını sahurda gözaltına almak, kamuoyunu infiale sürüklemek yerine, çağırır, ifadesini alırsınız" şeklinde konuştu.

Son olarak Olgun, hukuk sisteminin işlemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Hukuk böyle işler" dedi ve yargılamaların adil bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini yineledi.

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