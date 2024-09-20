İYİ Parti Milletvekili Selcan Taşcı'dan Okul Temizlik Sorunlarına Dikkat Çekiş

Okul Temizlik Sorunları Gündemde

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, okullardaki düşük hijyen koşulları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Taşcı, "Okulların temizlik malzemesini veren veliler, temizliği de mi üstlenecek?" diye sordu.

Yaşamsal Koşulların Önemi

Temizlik malzemelerinin yalnızca maddi durumu iyi olan veliler tarafından karşılandığını vurgulayan Taşcı, bu durumun çocukları olumsuz etkilediğini belirtti. İstismarın, çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimlerini tehdit ettiğini ifade eden Taşcı, okulların fiziki koşullarının eğitimdeki önemine dikkat çekti.

Okul Binalarının Kullanım Sorunu

Basın toplantısında, iki ayrı okul binasının fotoğraflarını gösteren Taşcı, bu binaların aynı anda 4-5 farklı okul tarafından kullanıldığını aktardı. Ayrıca Tekirdağ'da yıkımı gerçekleşen okullara ilişkin Valilik tarafından yürütülen çalışmalara değindi. Taşcı, bazı öğrencilerin kayıtlı oldukları okullara hiç gitmeden mezun olduklarını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na Çağrı

Son olarak, Selcan Taşcı, Milli Eğitim Bakanı'na seslenerek, "Siz çocuğunuzun böyle bir okulda eğitim almasını ister misiniz?" diye sordu. Taşcı, eğitim kalitesinin düştüğüne ve güvenlik açıklarının arttığına dikkat çekerek, eğitimcilerin ve öğrencilerin sağlık ve güvenliğinin tehlikede olduğunu belirtti.