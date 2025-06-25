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İzmir Aliağa'daki Orman Yangınına Yoğun Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Aliağa ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken, 20 ev güvenlik amacıyla tahliye edildi ve 4 personel dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 22:35
İzmir Aliağa'daki Orman Yangınına Yoğun Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayan ve Foça'ya sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın, Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlak verdi.

İhbar üzerine >bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri ile 6 dozer sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın, Foça ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı.

Dumandan etkilenen 4 personelden 2'si ambulansta tedavi edilirken, 2 personel hastaneye kaldırıldı.

İzmir Valisi’nden Açıklama

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yangın ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiğini belirtti. Elban, “Bu süreçte 450 personel, 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi ve 6 TOMA ile 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri ile çalışmalarını sürdürmektedir.” ifadelerini kullandı.

Vali Elban, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve tüm kurumların desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun bir gayret içinde olduklarını vurguladı.

Tahliye Bilgileri ve Son Durum

Ilıpınar Mahallesi Muhtarı Selçuk Tabaklı, ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiğini ifade etti. Tabaklı, “Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangın nedeniyle bazı hayvan barınakları zarar gördü. Yaklaşık 20 ev güvenlik amacıyla tahliye edildi.” dedi.

Bununla birlikte, söndürme çalışmalarının havanın kararmasıyla karadan sürdürülebileceği belirtildi.

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına, orman bölge müdürlüğü ve itfaiye...

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına, orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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