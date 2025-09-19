İzmir Bayındır'da Kireç Dağı Yangını Kontrol Altına Alındı

Olay ve müdahale

İzmir'in Bayındır ilçesi Arıkbaşı Mahallesi Kireç Dağı mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle dağlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bayındır Orman İşletme Şefliğine bağlı 7 ekip ile Torbalı, Bayındır ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Bölgeyi inceleyen Bayındır Kaymakamı Murat Mete ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Eşmeli çalışmaları yerinde takip etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak bazı vatandaşların arı kovanlarının zarar gördüğü öğrenildi.