İzmir Bayraklı'da 20 Köpeğe Sağlıksız Bakım: 2 milyon 507 bin 120 lira ceza

İzmir Bayraklı'da sağlıksız koşullarda 20 köpeğe bakan İ.Ç'ye 5199 sayılı kanun kapsamında 2 milyon 507 bin 120 lira idari para cezası uygulandı; köpekler koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 16:51
İnceleme sonrası idari yaptırım ve hayvanların korunması

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, evinde sağlıksız koşullarda 20 köpeğe baktığı ihbar edilen İ.Ç. hakkında işlem yapıldı. Olay, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Fuat Edip Baksi Mahallesi'ndeki adrese yapılan bildirim üzerine gündeme geldi.

İnceleme yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bayraklı Belediyesi ekipleri, adreste yaptıkları tespitlerde köpeklerin bakımının uygun olmadığını belirledi. Ekipler, 5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu kapsamında İ.Ç.'ye toplam 2 milyon 507 bin 120 lira idari para cezası uyguladı.

Evdeki hayvanlar ise HAYTAP ekipleri tarafından derhal koruma altına alındı. HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Senem Demirel Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada İ.Ç.'nin geçmişte de benzer şekilde sağlıksız koşullarda köpek beslediğini ve söz konusu hayvanların koruma altına alındığını belirtti.

Acar, köpeklere yönelik rehabilitasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra hayvanların sahiplendirileceğini ifade etti. Olay, yerel yetkililerin ve sivil toplum kuruluşlarının koordineli müdahalesiyle sonuçlandırıldı.

