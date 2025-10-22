İzmir Bayraklı'da Ev Patlaması: 1 Yaralı, 2 Mermer İşletmeye Hasar

İzmir Bayraklı'da Doğançay Mahallesi'nde bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı; evin çatısı çöktü, yanındaki iki mermer işletme zarar gördü.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 13:50
Doğançay Mahallesi'nde şiddetli patlama

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğançay Mahallesi 7197 Sokak'taki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evdeki M.D. (75) yaralandı. Yaralı, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın şiddetiyle evin çatısı çöktü; evin yanındaki iki mermer işletmesinde zarar oluştu.

