İzmir Bayraklı'da Şantiye Yangını: 5 Konteyner ve 2 Araç Kül Oldu

İzmir Bayraklı'da bir şantiyede çıkan yangında 5 konteyner ve 2 araç tamamen yanarken, işçilerin kişisel eşyaları ve kimlikleri de kül oldu. Olay bugün saat 15.30'da başladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:13
Bayraklı Adalet Mahallesi'nde bugün saat 15.30'te başlayan yangında, bir inşaat firmasına ait şantiyede işçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu.

Olayın seyri

Edinilen bilgilere göre, şantiyedeki konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü; soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre 5 konteyner ile 2 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında konteynerlerde bulunan işçilerin kişisel eşyalarının da tamamen yandığı öğrenildi.

İşçilerin ifadeleri

Kadir Alan: "Kaldığımız yer komple yandı. Olayı tam olarak bilmiyoruz, biz zaten sahada çalışıyoruz. Büyük ihtimalle, yüzde 90 elektrik kontağından çıkmış olması lazım. Bir anda duman yükselince koşarak geldik. Sadece bazıları arabasını kurtarabildi, zaten eşya alamadık. Kimisi canını zor kurtardı. Eşyalarımız, her şeyimiz yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Bir insanın giymesi için ne gerekiyorsa hepsi, kimliğimiz, ehliyetimiz, her şeyimiz yandı"

Ahmet Önder: "5-10 dakika sonra her şey yandı bitti, siyah dumanlar vardı, başka bir şey yoktu. Allah’tan canımıza bir şey olmadı. Yapacak da bir şey yok, bu kadar. Konteynerlarda kalıyorduk, bütün eşyalarımız ve malzemelerimiz vardı. Çantamız, eşyalarımız, kimliklerimiz, kartlarımız hepsi gitti"

Volkan Marangoz: "Biz tam burada beton döküyorduk. Bir anda koğuşlardan yangın çıktı. Yangın çıkınca millet koğuşlara gidip eşyalarını çıkarmaya çalıştı ama pek kimse bir şey çıkaramadı. Burada arabalar sıralıydı; iki üç tane araba da yandı gitti. Milletin bütün eşyaları yandı. Yangını görünce herkes koşup geldi; biz de betonu durdurup koştuk. İçeride biri var mı yok mu diye baktık ama Allah’tan kimse yoktu. Şuradan mikseri içeri sokup biraz su tutmaya çalıştık ama mikserin suyu da fayda etmedi. Sonra itfaiyeyi çağırdılar; itfaiye gelene kadar duman çoktu, kapkara duman yükseldi. Her yerden duman görünüyordu, konteynerlerin içi trafolu olduğu için daha da fazla duman çıktı. Her yer kapkara oldu, göz gözü görmedi. İçeridekiler can havliyle kendini dışarı attı; kimi ikinci kattan atladı. Milletin içeride eşyaları, telefonları, kiminin yüklü miktarda nakit parası da gitti, kiminin arabası yandı"

