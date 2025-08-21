İzmir Buca'da Çöp Krizi: Hürriyet Mahallesi Çözüm Bekliyor

Esnaf ve mahalle sakinleri belediyeden acil çözüm istiyor

İzmir'in Buca ilçesine bağlı bazı mahallelerde sokaklarda biriken çöpler ve yayılan kötü koku, bölge sakinlerinin tepkisini çekiyor. Hürriyet Mahallesi'nde esnaflık yapan 76 yaşındaki Giray Yüce, çöplerin uzun süredir toplanmadığını iddia etti.

Yüce, belediyeyi defalarca aramalarına rağmen sorunun çözülmediğini belirterek şöyle konuştu: "(Bugün gelip alacağız, yarın gelip alacağız) diyorlar. Ne gelen ne de giden var. Alan da yok. Dediler 'Çöpler, Bergama'ya götürülecek'. Orada da yer yokmuş. Bütün vatandaşlar şikayetçi. İki dükkanım var. Bu pislik ve koku oraya geliyor. Müşteri oturmuyor, iş yapamıyoruz. Manzara karşısında üzülüyorum. Yeri geliyor kendimiz topluyoruz. Bu kadar olmaz. Bu rezillik, başka bir şey değil."

Mahalle sakini Fikret Yalçın ise manzaranın kötü olduğunu ve mahalle genelinde kötü kokunun hakim olduğunu söyledi. "Buna bir çözüm bulmaları gerekiyor," dedi.

Avukat Serkan Şentürk dün mahalle sakinleriyle belediyeye gittiklerini ve görüşmede Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin mahkeme kararıyla kapatıldığının kendilerine iletildiğini aktardı. Şentürk, sorunun çözülmesini talep ederek şunları kaydetti:

"Bir saat önce konteyner içindeki çöpler alındı ama dışındakiler bu şekilde kaldı. Bunları büyük ihtimalle almayacaklar. Bu şekilde pis bir görüntü olmasını kabul etmiyoruz. Bu şekilde belediyenin çalışması olmaz. Buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Bu çözümü biz üretmeyeceğiz. Sonuçta bizden çöp vergisi alıyorlar. Çöp ve emlak vergisi alıyorlarsa bu hizmeti vermek zorundalar. Bu hizmeti vermesi gereken de belediye. Bizim bunu toplayıp da götürecek halimiz yok. Bu burada kaldığı süreç içinde pislik yaratacak."

Yenigün Mahallesi sakini 46 yaşındaki Sema Kestel ise 1 aydır çöplerin toplanmasında sorun yaşandığını, şikayetlerini Buca Belediyesine telefonla defalarca ilettiklerini söyledi. Kestel, "Karşı sokakta çöpler temiz ama bizim ve ileriki sokak çok pis. Biz bunu kaç gündür dile getiriyoruz, belediyeyi arıyoruz ama bir çözüm bulunamadı. Akşamları kokudan duramıyoruz. Sabahları da köpeklerden geçilmiyor. Çok şikayetçiyiz. Biz temiz bir ortamda yaşamak istiyoruz." dedi.

Mahallede pide dükkanı işleten Mustafa Şahin de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlatarak müşterilerin dışarıda oturup yemek yiyemediğini anlattı. Şahin, belediyeyi aradığını ve "En kısa sürede çözüm bulacağız" yanıtı aldığını ancak uygulama beklediklerini vurguladı: "Tek ricam çöplerin alınması."

Vatandaşlar, çöplerin düzenli toplanması ve belediyenin sorumluluğunu yerine getirmesini istiyor; bölge genelinde sağlık ve hijyen endişeleri artıyor.

