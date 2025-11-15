İzmir Buca'da Ortaokul Kavgası: Öğrenciler Videoya Aldı

Dün öğle saatlerinde iki kız öğrenci okulda kavga etti

İzmir'in Buca ilçesindeki Buca Atatürk Ortaokulu'nda dün öğle saatlerinde iki kız öğrenci arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek saç saça kavgaya dönüştü. Görüntülerde iki kız öğrencinin bir anda saç saça birbirine girdiği ve kavga ederek yere düştükleri, yerde de kavgaya devam ettikleri yer aldı.

Olay anında çevrede bulunan öğrencilerin bir kısmı kavgayı ayırmak yerine ellerindeki telefonlarla video çekmeye başladı. Bazı öğrencilerin tezahürat yaparak kavgayı izlediği görüntülerde görüldü.

