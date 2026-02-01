İzmir Büyükşehir Sağanakta Hayvanlara Koştu: Koyun, Tavuk ve Yaralı Güvercin Kurtarıldı

İzmir Büyükşehir Ekipleri Sağanakta Canlıları Kurtardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışlara karşı sahada çalışarak tüm canlıları koruyor. Ekiplerin çalışmaları kente umut verdi.

Torbalı'da ahır kurtarma operasyonu

Yağışların olumsuz etkilediği ilçelerden Torbalı'da, Göllüce Mahallesi 729 Sokak'ta su basan bir ahırda mahsur kalan koyun ve tavuklar için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri seferber oldu. Hayvanlar ekiplerin dikkatli ve özverili çalışmasıyla tahliye edildi.

Kurtarılan hayvanların yem ve su ihtiyaçları ekiplerce karşılandı. Bir itfaiye erinin koyunları elleriyle beslemesi yürekleri ısıttı. Bölgede biriken suların tahliyesi için su çekme çalışmaları da eş zamanlı yürütüldü.

Yaralı güvercin tedaviye alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yaralı halde bulunan yaban güvercin, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği'ne götürüldü. Veteriner hekimler, güvercinin sağ kanadında açık yara ve sağ göz çevresinde travmatik bulgular tespit etti; kırık olmadığı saptandı.

Güvercinin yaraları temizlenerek tedavi edildi. Sağlığına kavuşmasının ardından hayvan, Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

İzmir Büyükşehir ekipleri, gelen ihbarlara anında yanıt verip yurttaşların ve canlıların güvenliği için yoğun mesaiye devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri tüm canlılar için aynı özveriyle çalışıyor