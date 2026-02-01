Uludağ'da Sömestir Yoğunluğu Sürüyor

Sömestir tatilinin son gününde Uludağ'da kayak pistlerinde yoğunluk sürdü; sıcaklık eksi 2 derece, kar kalınlığı 116 santimetre.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:47
Kayak Pistleri Dolup Taşıyor

Sömestir tatilinin son gününde Uludağ’da yoğunluk devam etti. Kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle dolup taşarken, tatilin sonunu fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Kayak merkezinde pistlerin hıncahınç dolduğu görülürken, özellikle acemi kayakçıların zaman zaman düşerek renkli görüntüler oluşturduğu anlar kameralara yansıdı. Aileleriyle birlikte Uludağ’a gelen tatilciler, soğuk havaya rağmen eğlenceli vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar kalınlığı ise 116 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar, tatilin son günü olmasına rağmen yoğunluğun sürdüğünü belirterek, "Hava biraz soğuk ama güzel vakit geçiriyoruz. Tatilin son günü olmasına rağmen oldukça kalabalık" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yoğunluk nedeniyle kayak yapan vatandaşların kurallara uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

