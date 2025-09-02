DOLAR
İzmir Çeşme'de Trafik Kazası: Polis Memuru Ahmet Busanç Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu polis memuru Ahmet Busanç yaşamını yitirdi; otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:48
İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü polis memuru Ahmet Busanç yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi bölgesinde görev yapan Busanç, daha önce beyin kanaması geçiren eşinin rahatsızlandığını belirterek amirlerinden izin istedi. Plakası öğrenilemeyen motosikletiyle İzmir şehir merkezine doğru yola çıkan Busanç, Güzelbahçe ilçesinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Busanç'ın hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Meslek ve Görev Yeri

Busanç'ın Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı ve geçici olarak Çeşme'de görevlendirildiği öğrenildi.

