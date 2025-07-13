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İzmir Çeşme'de Yangın: Motoryat Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangın sonucunda bir motoryat kullanılamaz duruma geldi.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 12:16
İzmir Çeşme'de Yangın: Motoryat Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir Çeşme’de Yangın Faciası

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Dalyan Mahallesi'nde bir marinada bağlı bulunan bir motoryatta yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle ortaya çıkan yangın, itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

Alevlerin Yayılmasını Önlemek İçin Hızla Müdahale Edildi

Yangın ihbarı üzerine, hemen bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, alevlerin diğer teknelere sıçramasını engellemek amacıyla motoryatı açığa çekti.

Yangına müdahale eden ekipler, yoğun uğraşlarla alevleri kontrol altına almayı başardı. Ancak ne yazık ki yangının sonucunda motoryat tamamen kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı bulunan motoryatta henüz...

İzmir'in Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı bulunan motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince açığa çekildikten sonra söndürülen motoryat kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı bulunan motoryatta henüz...

İzmir'in Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı bulunan motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince açığa çekildikten sonra söndürülen motoryat kullanılamaz hale geldi.

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