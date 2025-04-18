İzmir Çiğli'de İşçi Grevi Nedeniyle Sokaklar Çöp İçinde Kaldı

Çiğli'de Çöp Krizi: İşçiler Grevde

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye işçileri, ÇİBEL AŞ ile DİSK'e bağlı Genel İş 10 No'lu Şube arasında yürütülen toplu iş görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine grev başlattı. Bu grev, çöp toplama hizmetlerinin aksamasına neden oldu.

Çöp Yığınları Sokakları Kapladı

Grev nedeniyle, bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu. Çöpler, konteynerleri aşarak kaldırım ve yolları kapladı. Özellikle Küçükçiğli Pazar Yeri'nde pazarcı esnafının tezgahlarını kaldırdığı alanlar çöplerle doldu ve hijyenik bir görüntü sergilemedi.

Vatandaşlardan Tepki Var

Yaşanan durum karşısında tepkisini dile getiren Baran Tuncel, ilçenin birçok bölgesinde çöplerin biriktiğini belirtti. Tuncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Havalar ısınmaya başladığı için biriken çöpler sağlık açısından tehdit oluşturacak. Sorunun kısa zamanda çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz," dedi.

Çiğli halkının yaşadığı bu sıkıntının, grevin sona ermesiyle kısa sürede çözüme kavuşması bekleniyor.

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye işçilerinin grevi nedeniyle çöp toplama hizmeti aksadı. İş bırakma kararı sonrası bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu. Çöpler, konteyneri aşarak kaldırım ve yollara taştı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye işçilerinin grevi nedeniyle çöp toplama hizmeti aksadı. İş bırakma kararı sonrası bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu. Çöpler, konteyneri aşarak kaldırım ve yollara taştı.