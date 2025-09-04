İzmir Çiğli'de Silahlı Öldürme: 2 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da gözaltına alınan 7 kişiden 2'si cezaevine gönderildi

İzmir'in Çiğli ilçesi Şirintepe Mahallesi 8177 Sokak'ta 31 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda Yılmaz Doğan (43) silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerindeki şüphelinin V.K. olduğunu tespit etti. Bu doğrultuda ekipler, Manisa'da 7 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan isimler ve yaşları şu şekilde: V.K. (30), K.A.T. (35), S.Ş. (33), M.A. (32), A.D. (34), Y.T. (45) ve A.E.T. (16). Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adliyede savcılık işlemlerinin ardından A.D. ile Y.T. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hakimlik kararında V.K. ile K.A.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Ş., M.A. ve A.E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, Doğan ile saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen V.K.'nin aynı mahalleden arkadaş oldukları ve aralarında önceden husumet bulunduğu belirtildi.