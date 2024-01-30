İzmir dahil 9 ilde terör operasyonu: 25 şüpheli ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın yönettiği bir çalışma sonucunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in Terörle Mücadele ve İstihbarat birimleri, DHKP-C ve MLKP gibi terör örgütlerine karşı 9 ilde operasyon gerçekleştirdi.





Operasyon, İzmir, Malatya, Hatay, Mersin, İstanbul, Diyarbakır, Tekirdağ, Samsun ve Manisa'da aynı anda yapıldı.





Terör örgütlerine üye olmak ve terör faaliyetlerini finanse etmekle suçlanan 30 kişi hakkında yakalama emri çıktı. Bu kişilerden 25'i ele geçirildi. 2 kişinin yurtdışına kaçtığı, 3 kişiyi yakalamak için de arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.