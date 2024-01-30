İzmir dahil 9 ilde terör operasyonu: 25 şüpheli ele geçirildi

DHKP-C ve MLKP gibi terör örgütlerine karşı 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 30 kişi hakkında yakalama emri verildi. Bu kişilerden 25'i İzmir merkezli olarak yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir dahil 9 ilde terör operasyonu: 25 şüpheli ele geçirildi
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İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın yönettiği bir çalışma sonucunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in Terörle Mücadele ve İstihbarat birimleri, DHKP-C ve MLKP gibi terör örgütlerine karşı 9 ilde operasyon gerçekleştirdi. 

operasyon

Operasyon, İzmir, Malatya, Hatay, Mersin, İstanbul, Diyarbakır, Tekirdağ, Samsun ve Manisa'da aynı anda yapıldı.

operasyon

Terör örgütlerine üye olmak ve terör faaliyetlerini finanse etmekle suçlanan 30 kişi hakkında yakalama emri çıktı. Bu kişilerden 25'i ele geçirildi. 2 kişinin yurtdışına kaçtığı, 3 kişiyi yakalamak için de arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

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