İzmir'de 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yapılan operasyonda 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 23:35
İzmir'de 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda toplamda 32 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-89), içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit etti.

Çocuklar da Arasında

Ekiplerce durdurulan botta, göçmenlerin arasında 13 çocuk da bulunuyordu. Aynı zamanda bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi de operasyonda yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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