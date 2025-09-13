İzmir'de Bariyere Çarpan Motosiklet Sürücüsü Öldü

Kaza Detayları

İzmir'in Balçova ilçesinde, bir motosikletin bariyere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay, İzmir Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Gaziemir'den Çeşme yönüne giden ve sürücülüğünü Rahmi Gülcan (28)'ın yaptığı 35 AZK 747 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Gülcan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gülcan'ın cenazesi incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle söz konusu yol bir süre trafiğe kapatıldı.

İlk bilgilere göre Gülcan, Urla ilçesine gitmek üzere yola çıkmıştı.

İzmir'in Balçova ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.