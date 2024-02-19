İzmir'de bir taksici saldırısı daha: Taksiciye sırtından makasla saldırdı

İzmir'de bir taksi şoförü, aracına binmek isteyen yolcu tarafından sırtından makasla yaralandı. Yaralı şoför, hastaneden taburcu olduktan sonra saldırganın yakalanmasını ve cezalandırılmasını istedi.

Taksi şoförü Serkan Aksakallı, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde aracına binmeye çalışan M.D. ile kavga etti. Yaşanan çatışmada M.D, elindeki makasla Aksakallı'yı sırtından bıçakladı. Sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Aksakallı, tedavi sonrası taburcu oldu.

Serkan Aksakallı, çay ocağı önünde yolcu ile yaşadığı olayı gazetecilere şöyle anlattı: "Bir vatandaş el atıp 'boş musun?' diye sordu. Aracımı kapattığımı söyleyip içeri girdim. Bir bardak çay içip evime dönecektim. O sırada tansiyonum da düşünce yemek için evime geçiyordum. Evime gideceğim sırada şahsı tekrar gördüm. Bana küfür etmeye başladı. O esnada 'kardeşim bana mı küfür ediyorsun?' dedim. Elinde de makas, küfürlü konuşmaya başladı. Ben de 'neden böyle yapıyorsun?' dedim. Yere yatırdım. O esnada makası sırtıma soktu" dedi.

Aksakallı yaşadığı olayın ardından saldırgandan şikayetçi oldu. Son zamanlarda yaşanan olaylara isyan eden kötülük yapmadıklarını ve hizmet sağladıklarının altını çizdi. Buna rağmen saldırıya uğramalarının nedenini anlamadığını tedavisini gerçekleştiren doktorun kendisine yarasının ölümcül olmasından kıl payı kurtulduğunu söyledi. Aksakallı bu durumların yaşanmasının önlenmesi için bir çözüm bulunması isteğini dile getirdi.

