İzmir'de Boşanma Draması: Eşini Vuran Kişi İntihar Etti

İzmir Gaziemir'de Şok Olay

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasında olan bir çift arasında yaşanan tartışma, trajik bir sona yol açtı. Hüsamettin Göktaş (40), eşi Aslıhan Göktaş'ı (32) silahla vurduktan sonra aynı silahı kullanarak intihar etti.

Tartışmanın Sebebi Nedir?

Alınan bilgiler doğrultusunda, Hüsamettin ve Aslıhan Göktaş çifti, otomobilleriyle geldikleri Uzundere mevkisindeki bir zeytinlikte tartışmaya başladılar. Tartışmanın ardından Hüsamettin Göktaş, yanındaki tabancayla eşine ateş açtı. Olayın hemen ardından Hüsamettin, aynı silahla kendi yaşamına son vererek intihar etti.

Olay Yerine Gelen Sağlık ve Polis Ekipleri

Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hüsamettin ve Aslıhan Göktaş çiftinin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, aşırı boşanma sıkıntısı ve kişisel sorunlar nedeniyle yaşanan trajik bir olay olarak kayıtlara geçti. Yetkililerin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.