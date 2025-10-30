İzmir'de Çakalburnu'nda Sel Tatbikatı — AFAD 74 Tatbikat Hedefini Hatırlattı

İzmir'de sel tatbikatı Çakalburnu Lagünü'nde gerçekleştirildi

Tatbikatın senaryosu ve müdahale

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan öncülüğünde, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 Yılı Tatbikat Programı kapsamında düzenlenen İzmir Yerel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı, Balçova'daki Çakalburnu Lagünü'nde yapıldı.

Senaryo gereği metrekareye 135 kilogram yağış düştü ve sel oluştu; 10 noktada suda mahsur kalanlar olduğu ihbarı yapıldı. AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, itfaiye, polis ve jandarma personeli ile arama-kurtarma ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti.

Saha koordinasyon merkezi, kayıt masası, barınma çadırları, personel konuşlanma alanları ve iaşe alanları oluşturuldu. Selde mahsur kalanlar için ekipler yönlendirildi; Sahil Güvenlik ekipleri su tahliyesi yaptı, su altı ve su üstü arama-kurtarma ekipleri kurtarma çalışmalarını yürüttü.

Kurtarılanlar bot ve amfibi araçlarla UMKE'ye teslim edildi. Sahil Güvenlik arama-kurtarma helikopteri arama çalışmalarına destek verdi. Mahsur kalan 1 kişi, helikopterden halat yardımıyla inen arama kurtarma personelince helikoptere taşındı. Suyun karşı bölümünde bulunan bir kişi de havai hatla güvenli bölgeye getirildi. Kurtarılan hayvanlar bota alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tatbikatta 52 araç, 1 helikopter, 10 motopomp, 25 ekip ve 180 personel görev aldı. Alanda bazı noktalara "30 Ekim İzmir Depremi 14.51 Unutmayacağız" yazılı afişler asıldı.

AFAD Başkanı Pehlivan'ın açıklamaları

Pehlivan, tatbikatlarla Türkiye'de yaşanan afet türlerine hazırlıklı olmayı ve yapılan planlamaları tatbik etmeyi amaçladıklarını belirtti. Basın açıklamasında şöyle konuştu:

"AFAD Başkanlığımızın elbette ki afetlerle mücadele konusunda koordinasyonu sağlama görevi var. Bununla birlikte risk azaltma ve toplumun bilinçlendirilmesiyle ilgili de çok önemli misyonumuz bulunuyor. Genciyle, yaşlısıyla hepimizin afetler konusunda duyarlı ve hazırlıklı olması çok önemli. Tatbikatlarımızda bir amacımız da buna dikkati çekmektir. Yıl boyunca biz 74 tatbikat planladık. Bunun 14'ü yerel, 59'u bölgesel, biri de ulusal düzeyde olmak üzere yıl sonuna kadar tatbikatlarımızın tamamını gerçekleştirmiş olacağız. 7 bölgede yapıyoruz ve hemen hemen ülkemizde görülen bütün afet türlerinde bunu yapıyoruz."

Pehlivan, kentte 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin 5. yıl dönümüne değinerek, depremde hayatını kaybeden 117 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diledi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmesinde Pehlivan, hasar tespit çalışmalarının yüzde 50'yi geçtiğini ve vatandaşların barınma ile kira desteği taleplerinin başlatıldığını bildirdi. İlçede nakdi destek tercihinde bulunan vatandaşların hesaplarına tutarların yatırılmaya başlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk etapta Valiliğimize, İçişleri Bakanlığı ile AFAD olarak 25 milyon lira acil durum ödeneği göndermiştik. Bu acil ihtiyaçlar için kullanılıyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Bugün kalan tespitlerde büyük ölçüde belli bir noktaya gelecektir. Köy ve kırsal mahallelerde de geçtiğimiz 10 Ağustos'taki Sındırgı depreminde nasıl hızlı şekilde o konteynerleri, nakdi destekleri vatandaşlarımıza ulaştırdık, bu depremde aynı şekilde devam ettiriyoruz. Geçen depremde 274 konteyner kurmuştuk. Şu anda da yeni başladık ve ilk etapta 40'a yakın konteynerimizi kurduk. Şu anda yeteri kadar stoku da yapmış durumdayız."

Pehlivan, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün çöken 7 katlı binaya ilişkin soru üzerine de şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Maalesef 4 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Dilara kızımız, evladımız, kardeşimize çok şükür canlı bir şekilde ulaşıldı. İyi haberler alıyoruz. Oranın yıkım sebebi teknik bir konu. Teknik bir analiz tespiti gerektiriyor. Zaman içerisinde netleşecektir."

