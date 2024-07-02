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İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Menemen'de düzenlenen operasyonda 11 DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 09:54
İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma ile Menemen'de düzenlenen operasyonda 11 DEAŞ şüphelisi yakalandı. Operasyonda zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, örgütsel yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Yapılan aramalarda zanlıların ikametlerinde silah, örgütsel yayınlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen bu materyaller, şüphelilerin DEAŞ ile bağlantılarını ortaya koyan önemli deliller arasında yer alıyor.

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