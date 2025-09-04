İzmir'de Eğitim Uçağı Kazasında Pilot Berfu Hatipoğlu Defnedildi

İzmir'de eğitim uçağı kazasında hayatını kaybeden pilot toprağa verildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında yaşamını yitiren Berfu Hatipoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Cenaze, Ödemiş'teki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ve dua edilmesinin ardından, ikindi vakti Merkez Ulu Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, AK Parti İlçe Başkanı Murat Öncel, MHP İlçe Başkanı Ceyhun Kınlı, Hatipoğlu'nun çalıştığı hava yolu şirketindeki iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende baba Mustafa Hatipoğlu taziyeleri kabul etti; kızının tabutunun başındaki fotoğrafına sarılıp öperek gözyaşı döktü. Anne Dilek Hatipoğlu de büyük üzüntüyle ayakta durmakta güçlük çekti. Ağabeyi Ali Hatipoğlu ise kız kardeşinin fotoğrafını öpüp tabutunun başında bekledi.

Kılınan cenaze namazının ardından Berfu Hatipoğlu'nun cenazesi Seyrekli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

Selçuk Efes Havalimanı'ndan dün eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde bir mısır tarlasına düştü. Ekipler, pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalışan Hatipoğlu'nun pilot olmak istediği ve bu nedenle 3 aydır uçuş eğitimi aldığı öğrenildi. Hatipoğlu'nun yaşının 31 olduğu bildirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında bulunan pilot yaşamını yitirdi.