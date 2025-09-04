DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,01 0,1%
ALTIN
4.701,94 0,27%
BITCOIN
4.505.307 2,42%

İzmir'de Eğitim Uçağı Kazasında Pilot Berfu Hatipoğlu Defnedildi

İzmir'in Torbalı'da düşen eğitim uçağında yaşamını yitiren pilot Berfu Hatipoğlu, Ödemiş'teki törenin ardından Seyrekli Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 18:07
İzmir'de Eğitim Uçağı Kazasında Pilot Berfu Hatipoğlu Defnedildi

İzmir'de eğitim uçağı kazasında hayatını kaybeden pilot toprağa verildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında yaşamını yitiren Berfu Hatipoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Cenaze, Ödemiş'teki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ve dua edilmesinin ardından, ikindi vakti Merkez Ulu Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, AK Parti İlçe Başkanı Murat Öncel, MHP İlçe Başkanı Ceyhun Kınlı, Hatipoğlu'nun çalıştığı hava yolu şirketindeki iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende baba Mustafa Hatipoğlu taziyeleri kabul etti; kızının tabutunun başındaki fotoğrafına sarılıp öperek gözyaşı döktü. Anne Dilek Hatipoğlu de büyük üzüntüyle ayakta durmakta güçlük çekti. Ağabeyi Ali Hatipoğlu ise kız kardeşinin fotoğrafını öpüp tabutunun başında bekledi.

Kılınan cenaze namazının ardından Berfu Hatipoğlu'nun cenazesi Seyrekli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

Selçuk Efes Havalimanı'ndan dün eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde bir mısır tarlasına düştü. Ekipler, pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalışan Hatipoğlu'nun pilot olmak istediği ve bu nedenle 3 aydır uçuş eğitimi aldığı öğrenildi. Hatipoğlu'nun yaşının 31 olduğu bildirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında bulunan pilot yaşamını yitirdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında bulunan pilot yaşamını yitirdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında bulunan pilot yaşamını yitirdi. Jandarma...

İLGİLİ HABERLER

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırgızistan 2-1 Filistin — 2026 23 Yaş Altı Asya Kupası Eleme Grubu
2
Mardin'de Sosyal Medyada Kiliseye Hakaret: Zanlı Tutuklandı
3
Ankara'da Halk Sağlığı Haftası: Hamamönü'nde 'Sağlık Sokağı' Açıldı
4
Moskova'da Filistin Halkına Destek Etkinliği
5
Erzurum'da Telefonda 'Polis-Savcı' Dolandırıcılığı: Kadın 1 Milyon 430 Bin Lira Kaybetti
6
TASC, Gözaltındaki Türk Bilim İnsanı Furkan Dölek'e Hukuki Destek Verecek
7
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı