İzmir'de Gümrük Kaçağı Baskını: 70 bin 305 Puro, 21 bin 650 Paket Sigara Ele Geçirildi

İzmir'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 70 bin 305 puro, 21 bin 650 paket sigara ve 2 bin 420 elektronik sigara cihazı ele geçirildi; 47 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:35
Kaçakçılıkla Mücadelede Gençleri Koruma Hedefi

İzmir'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı puro, sigara ve elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen ürünlerin miktarları 70 bin 305 puro, 21 bin 650 paket sigara ve 2 bin 420 elektronik sigara cihazı olarak açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, özellikle gençlerin ve çocukların tütün ve tütün mamulleri ile elektronik sigara ve türevleri gibi özendirici ve insan sağlığına ciddi zararları olan ürünlerle tanışmasını ve tüketmesini engellemek amacıyla çalışma yürüttü.

Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ele geçirilen ürünler yetkililere teslim edildi. Ekipler, 47 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

İzmir'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı puro, sigara ve elektronik sigara ele geçirildi, 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 70 bin 305 puro, 21 bin 650 paket sigara ve 2 bin 420 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

