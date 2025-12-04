İzmir'de Hava Destekli Operasyon: 30 Gözaltı

Suç örgütü propagandasına yönelik eş zamanlı baskınlar

İzmir ili genelinde, sosyal medya üzerinden suç örgütlerini övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda, toplam 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan tespitlere göre, Yunanistan’da cezaevinde bulunan suç örgütü lideri S.S. ve örgütün yurt dışındaki diğer yöneticilerinin sosyal medya hesaplarında, örgüte sempati kazandırmayı ve korkutucu gücünü artırmayı amaçlayan paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlar kapsamında çocukların suça teşvik edildiği ve propaganda yoluyla örgüte katılmaya yatkın hale getirildikleri belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, suçu ve suçluyu özendirici nitelikteki övgü ve destek içerikli paylaşımların önlenmesi hedeflendi. Bu çerçevede, organize suç örgütlerini sosyal medya üzerinden övücü propaganda yapan şüphelilere karşı helikopter destekli operasyon kararı alındı.

Operasyona, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı toplam 100 ekip katıldı. Belirlenen 41 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlar, merkez ilçeler ile Çeşme, Tire, Torbalı, Menemen ve Kemalpaşa ilçelerinde sabah saat 07.00 sıralarında gerçekleştirildi ve operasyon sonucunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

