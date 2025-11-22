İzmir'de Hırsızlık İddiası: Taksi Şoförü Taksicilerce Darp Edildi

Olayın Detayları

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda, bir taksi şoförünün çalıştığı takside kazandığı paraları ve bir müşterinin cüzdanını çaldığı iddia edildi. İddialar üzerine araç sahibi durumu taksi durağına bildirdi.

Çalıştığı takside kazandığı paraları ve bir yolcunun cüzdanını çaldığı iddia edilen şoför, durağa çağrıldı. Şoförün, çaldığı öne sürülen paraları ödeyememesi üzerine diğer taksicilerin öfkesi arttı ve şoföre saldırdıkları belirtildi.

Görüntüler ve Soruşturma

Olay anı, orada bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şoförün taksiciler tarafından sopayla, ayrıca tekme ve tokatlarla darp edildiği ve hakarete uğradığı anlar yer aldı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

