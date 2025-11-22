İzmir'de Hırsızlık İddiası: Taksi Şoförü Taksicilerce Darp Edildi

Bornova'da 8 kasım günü, çalıştığı takside kazandığı paraları ve bir yolcunun cüzdanını çaldığı iddia edilen şoför, taksiciler tarafından sopayla dövüldü; görüntülere yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 13:22
İzmir'de Hırsızlık İddiası: Taksi Şoförü Taksicilerce Darp Edildi

İzmir'de Hırsızlık İddiası: Taksi Şoförü Taksicilerce Darp Edildi

Olayın Detayları

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda, bir taksi şoförünün çalıştığı takside kazandığı paraları ve bir müşterinin cüzdanını çaldığı iddia edildi. İddialar üzerine araç sahibi durumu taksi durağına bildirdi.

Çalıştığı takside kazandığı paraları ve bir yolcunun cüzdanını çaldığı iddia edilen şoför, durağa çağrıldı. Şoförün, çaldığı öne sürülen paraları ödeyememesi üzerine diğer taksicilerin öfkesi arttı ve şoföre saldırdıkları belirtildi.

Görüntüler ve Soruşturma

Olay anı, orada bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şoförün taksiciler tarafından sopayla, ayrıca tekme ve tokatlarla darp edildiği ve hakarete uğradığı anlar yer aldı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İZMİR’DE, ÇALIŞTIĞI TAKSİDE KAZANDIĞI PARALARI VE BİR MÜŞTERİNİN CÜZDANINI ÇALDIĞI İDDİA EDİLEN...

İZMİR’DE, ÇALIŞTIĞI TAKSİDE KAZANDIĞI PARALARI VE BİR MÜŞTERİNİN CÜZDANINI ÇALDIĞI İDDİA EDİLEN ŞOFÖR, TAKSİCİLER TARAFINDAN SOPAYLA DÖVÜLDÜ.

İZMİR’DE, ÇALIŞTIĞI TAKSİDE KAZANDIĞI PARALARI VE BİR MÜŞTERİNİN CÜZDANINI ÇALDIĞI İDDİA EDİLEN...

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı
2
Kumluca'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' ile Sağlık Okuryazarlığı Artıyor
3
Başkan Taşkın: 'Battalgazi’de hizmet süreci devam ediyor'
4
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
5
Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı
6
Sinop’ta drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza
7
Terme’de Minibüs Tır Römorkuna Çarptı: Gökmen Akçam Yaşamını Yitirdi

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor