İzmir'de İki Kişiyi Öldüren Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Korkunç Cinayet

İzmir'in Torbalı ilçesinde, karısını ve üvey kardeşini av tüfeğiyle öldüren bir kişi tutuklandı. Dirmil Mahallesi'ndeki evinde gerçekleşen olayda, M.T. (37) isimli zanlı, karısı H.T. (35) ile üvey kardeşi I.A. (44) arasında ilişki olduğuna dair şüpheler taşıdığını ifade etti.

Olayın Ardından Gözaltına Alındı

Dün evinde gerçekleştirilen cinayet sonrasında, M.T. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen M.T., hakimlik kararı ile tutuklandı.

İlk İfadesindeki İddia

M.T.'nin ilk ifadesi, olayı gerçekleştirmesinin sebebi olarak eşinin üvey kardeşi ile ilişkisi olduğuna dair şüphelerini gösterdi. Bu çarpıcı detay, cinayet ile ilgili soruşturmanın devam etmesine zemin hazırlıyor.