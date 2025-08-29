İzmir'de İş Yerleri ve Araçları Kurşunladıkları İddiasıyla 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de İş Yerleri ve Araçlara Kurşunlama İddiası: 2 Tutuklama

Operasyon ve gözaltılar sonrası adliye süreci tamamlandı

İzmir'de, Bornova, Buca, Menemen ve Çiğli ilçelerinde çeşitli tarihlerde gerçekleştiği belirtilen 8 ayrı iş yeri ve araçların kurşunlanması olayları üzerine emniyet güçleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Olaylarla ilgili yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlükleri koordineli şekilde görev aldı.

Bornova'da bir iş yerini kurşunlamakla suçlanan şüpheli, ekiplerin takibi sonucu, olayda kullandığı tabancayla yakalandı. Bu gelişmenin ardından, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dört şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen toplam 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğer 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.