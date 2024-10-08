İzmir'de Kadın Darbede Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Kadın Darbında Gelişme

İzmir'in Karabağlar bölgesinde korkunç bir olay yaşandı. Gece saatlerinde, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ş.K. (27) tarafından darbedildi.

Sosyal Medyada Yayınlanan Görüntüler

Olay, cep telefonu ile kaydedilen görüntülerin sosyal medya'da viral olmasının ardından gündeme geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, görüntüler üzerinden soruşturma başlatarak, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüphelinin Geçmişi ve Şikayet Durumu

Ş.K., yapılan operasyon sonucu kısa sürede yakalandı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin daha önce hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Ancak olayla ilgili olarak kadın, Ş.K.'den şikayetçi olmadığını ifade etti.

Olay, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, güvenlik güçleri soruşturmayı derinleştirerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.