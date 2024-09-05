İzmir'de Katı Atık Depolama Alanında Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

İzmir'de Yangın Dumanları Yükseliyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yer alan katı atık depolama sahasında yangın çıktığı bildirildi. Uzundere Mahallesi'nde meydana gelen yangının, henüz kesin bir sebebi belirlenemedi.

Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor

İhbarın ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait iki uçak ve üç helikopter olay yerine yönlendirildi. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ile iş makineleri de yangının kontrol altına alınması için seferber oldu.

Yangının Kısa Sürede Kontrol Altına Alınması Bekleniyor

Katı atık malzemelerin tutuşması nedeniyle, yangının neden olduğu yoğun dumanın yükseldiği bildirildi. Ekipler, alevlerin çevreye sıçramaması amacıyla etkin bir şekilde çalışma gerçekleştiriyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, katı atık depolama sahasında yangın çıktı. Atık malzemelerin tutuşması nedeniyle yoğun dumanın yükseldiği yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevreye sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, katı atık depolama sahasında yangın çıktı. Atık malzemelerin tutuşması nedeniyle yoğun dumanın yükseldiği yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevreye sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, katı atık depolama sahasında yangın çıktı. Atık malzemelerin tutuşması nedeniyle yoğun dumanın yükseldiği yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevreye sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, katı atık depolama sahasında yangın çıktı. Atık malzemelerin tutuşması nedeniyle yoğun dumanın yükseldiği yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevreye sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, katı atık depolama sahasında yangın çıktı. Atık malzemelerin tutuşması nedeniyle yoğun dumanın yükseldiği yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevreye sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.