İzmir'de Müştemilatta Yangın: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

1 Yaşındaki Bebek, Yangın Sonrası Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen talihsiz bir yangında Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yangının, Karadoğan Mahallesi'ndeki bir çiftliğin müştemilatında meydana geldiği bildiriliyor.

Alınan bilgilere göre, yangın elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Olay üzerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hızla harekete geçti. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak müştemilatta ciddi hasar oluştu.

Yangında vücudunda yanıklar oluşan Muhammet Mana adlı bebek, sağlık ekipleri tarafından hemen Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak çiftlik sahibi Hüseyin Bükücü ve bebeğin anne ve babasıyla ifadeler alındı.

Bebeğin anne ve babasının, üç çocuğunu diğer Suriyeli aileye emanet ederek iş için İzmir'e gittikleri de belirlenirken, yangın anında evde bulunmadıkları öğrenildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde müştemilatta çıkan yangında yaralanan Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde müştemilatta çıkan yangında yaralanan Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.