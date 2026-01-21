İzmir'de Rahim Ağzı Kanseri İçin Pedal Çevrildi

İzmir Demokrasi Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen bisiklet turunda Konak'tan Gündoğdu'ya pedal çevrildi; erken tanı ve ücretsiz taramalar vurgulandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:29
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:29
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, 'Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında Konak'tan Alsancak Gündoğdu Meydanı'na kadar bisiklet turu düzenlendi. Katılımcılar, erken teşhisin önemine dikkat çekmek için pedal çevirdi.

Etkinlikte serviks kanserinin simgesi olan yeşil şapkalar takıldı. Dünyada kadınlar arasında kanser kaynaklı ölümlerin en sık nedenlerinden biri olan serviks kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan tur, Konak Meydanı'ndan başlayarak Gündoğdu Meydanı'na kadar sürdü. Organizasyonda erken tanının hayat kurtarıcı etkisi özellikle vurgulandı.

Geçen yıl 192 kadına tanı koyduk

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu Ümit Altıntığ, Ocak ayının rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olduğunu hatırlatarak etkinliğin amacını anlattı. Altıntığ, Ülkemizde Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında 2014 yılından beri ücretsiz taramalar yapıldığını belirtti ve ilde geçen yıl 220 bin kadına ulaşıldığını söyledi. Altıntığ, bu taramalar sonucunda 192 kadına tanı konduğunu aktardı.

Vakaların yüzde 80'i erken evrede yakalandı

Altıntığ, tespit edilen vakaların büyük çoğunluğunun tedavi edilebilir aşamada olduğunu vurguladı. Buna göre yakalanan vakaların yüzde 80'inden fazlası, henüz kanser oluşmadan veya erken tanı evresinde tespit edilen hastalardan oluşuyor. Bu durum, taramanın hayati önemini gösteriyor.

30-65 yaş grubuna tarama çağrısı

Serviks kanserinin HPV-DNA testi ile riskinin azaltılabildiğine dikkat çeken Altıntığ, vatandaşları ücretsiz tarama hizmetlerinden yararlanmaya davet etti. Altıntığ, 30-65 yaş aralığındaki kadınların Aile Hekimliklerine, Sağlıklı Hayat Merkezlerine (SHM) ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerine (KETEM) rahim ağzı kanseri taraması için başvurmalarını istedi. Tarama periyodunun 5 yılda bir olduğunu hatırlattı.

Uzmanlar, serviks kanserinin erken dönemde yakalandığında tedavi başarısının yüksek olduğunu ve tanı konduktan sonraki 5 yıllık sağ kalım oranının yüzde 92 civarında seyrettiğini belirtiyor.

