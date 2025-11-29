İzmir'de Sağanak Etkili: Karaburun'da 154,5 kg/m ile En Yüksek Yağış

İzmir'de dün akşam başlayan gök gürültülü sağanak kenti etkiledi; Karaburun'da 154,5 kg/m ile en yüksek yağış kaydedildi, birçok ilçede su birikintileri ve trafik aksadı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:53
Gök gürültülü sağanak kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi

İzmir genelinde dün akşam saatlerinde batı ilçelerde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden gök gürültülü sağanak, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü ile AFAD tarafından paylaşılan sarı kodlu yağış uyarısı sonrası bölgede yoğun yağışlar görüldü.

Sürücüler yoğun yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 29 Kasım Cumartesi saat 09.00 itibarıyla en fazla yağış 154,5 kg/m ile Karaburun ilçesinde ölçüldü.

Yağışın kent genelindeki diğer yoğun noktaları şunlar oldu: Çeşme 126 kg/m, Foça 122,8 kg/m ve Dikili 95,6 kg/m. Bergama ilçesinin farklı bölgelerinde yağış miktarı 50 ile 77 kg/m arasında değişti.

Diğer kıyı ilçelerindeki veriler ise şu şekilde kaydedildi: Urla 40,5 kg/m, Seferihisar 40 kg/m, Narlıdere 30 kg/m, Güzelbahçe 28,1 kg/m, Konak 21,2 kg/m, Balçova 20,3 kg/m ve Karşıyaka 19,3 kg/m.

İç kesimlerde yağışın daha düşük olduğu görüldü: Kemalpaşa 18,4 kg/m, Kınık 15,8 kg/m, Menderes Orman Sahası 13,4 kg/m, Bayındır 10,7 kg/m, Ödemiş 9,4 kg/m ve Tire 7,6 kg/m.

